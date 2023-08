Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind am Montagabend mindestens sieben Menschen getötet und 57 weitere verletzt worden.Pokrowsk - Infolge eines russischen Raketenangriffs auf die Stadt Pokrowsk in der Ostukraine sind offiziellen ukrainischen Angaben zufolge am Montagabend mindestens sieben Menschen getötet und 57 weitere verletzt worden. Nach einem Ukraine-Gipfel, zu dem Russland nicht eingeladen war, telefonierte Aussenminister Sergej Lawrow mit seinem chinesischen Kollegen Wang Yi. Und der bekannte russische...

