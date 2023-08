Die Verbraucherpreise sind in Deutschland im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2% gestiegen. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate bei 6,4% gelegen.Wiesbaden - Die Inflation in Deutschland hat sich im Juli etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate bei 6,4 Prozent gelegen. «Die Inflationsrate hat sich etwas abgeschwächt, bleibt aber weiterhin auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...