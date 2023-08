New York (www.fondscheck.de) - Es wurde erwartet, dass Apple seinen dritten Quartalsgewinnrückgang in Folge bekannt geben wird, daher liegt der Fokus sehr stark auf der Zukunft und darauf, wie das Unternehmen dieses Quartal sieht, so Benedict von Lucke, Country Head Germany bei GraniteShares.Da die Aktie bereits ein Allzeithoch erreicht habe, könne man mit Fug und Recht sagen, dass die Anleger optimistisch seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...