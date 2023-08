Sechs neue Investoren gewann das Unternehmen in der Series-B-Finanzierungsrunde, darunter Shell Ventures. Kraftblock will mit dem frischen Kapital seine Hochtemperatur-Speicher auf noch mehr Märkten weltweit als Dekarbonisierungslösung für die Industre etablieren.Kraftblock hat in einer Series-B-Finanzierungsrunde von sechs Investoren insgesamt 20 Millionen Euro erhalten. Nach Angaben des saarländischen Speicherherstellers handelt es sich dabei um den europäischen Future Industry Ventures, Finindus, einem Zusammeschluss von Arcelor Mttal und der Regierung von Flandern, die größte spanische Privatbank ...

