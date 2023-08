Bayer musste aufgrund des drastischen Rückgangs des zurechenbaren Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte 2023 seine Umsatzprognose für das Jahr senken. Der deutsche Konzern, der in den Bereichen Crop Science, Pharma und Consumer Health tätig ist, verbuchte in den sechs Monaten bis zum 30. Juni einen den Aktionären zurechenbaren Gewinn nach ...

