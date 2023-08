BURLINGAME (IT-Times) - Es hat sich bereits im Vorfeld abgezeichnet. Nun beantragt der kalifornische Elektrofahrzeug-Produzent Proterra nach hohen verlusten den Gläubigerschutz. Proterra Inc. (Nasdaq: PTRA, ISIN: US74374T1097) kündigte am 7. August 2023 an, eine freiwillige Reorganisation nach dem Chapter...

