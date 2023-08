Am 12. und 13. Oktober 2023 findet bei der SMA Solar Technology in Kassel zum elften Mal das Barcamp Renewables der Energieblogger:innen statt. Der Titel lautet diesmal "Demystifizierung aktueller Kampagnen gegen die Energiewende: Fakten, Strategien, Lösungen". Lobbyisten der fossilen Energiebranche würden fast ununterbrochen Kampagnen gegen klimafreundliche Lösungen im Wärmemarkt, im Verkehr und im Stromsektor starten, heißt es in der Pressemitteilung der Energieblogger:innen . Sie seien garniert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...