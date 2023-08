Frankfurt am Main - Die Finanzaufsicht Bafin hat Untersuchungen zu der Digitalwährung Worldcoin eingeleitet. "Die Bafin ermittelt", sagte eine Sprecherin dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe).



Die Behörde äußere sich jedoch generell nicht zu Details laufender Verfahren. Die Kryptowährung war am 24. Juli gestartet. "Wir beobachten die Aktivitäten von Worldcoin", sagte die Bafin-Sprecherin. "Wendet sich ein Unternehmen ohne die notwendige Erlaubnis an den deutschen Markt, beispielsweise mit einer Webseite oder App in deutscher Sprache, gehen wir dem nach."



Ob Worldcoin jedoch vor dem Start eine Lizenz gebraucht hätte, blieb zunächst unklar. Hinter Worldcoin steht der Chef des KI-Start-ups OpenAI aus San Francisco, Sam Altman. Das Projekt wird von der in San Francisco, Berlin und Erlangen ansässigen Firma Tools for Humanity vorangetrieben. Eine Unternehmenssprecherin sagte, die Firma handle verantwortungsvoll und halte sich an alle geltenden Gesetze und Regeln.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken