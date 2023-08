Zachery Kirkhorn gilt neben dem alles überstrahlenden CEO Elon Musk als eine der Schlüsselfiguren beim Autobauer Tesla. Im Gegensatz zu unzähligen anderen Managern scheint er mit der eigenwilligen Art von Musk stets gut zurechtgekommen zu sein. Kirkhorn war es sogar vergönnt, für Tesla zu sprechen, was beim Musk-Imperium schon fast einem Ritterschlag gleichkommt.Anzeige:Umso schwerer wiegt die Meldung, dass Kirkhorn nach 13 Jahren Tesla (US88160R1014) verlassen wird. Das kündigte der Konzern am Montag in einer knappen Mitteilung an, ohne dafür ...

