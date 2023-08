Die Prognosfruit 2023 beendete ihre erfolgreiche Rückkehr in das Trentino, Italien, wo sie mehr als 350 Delegierte aus der Apfel- und Birnenbranche aus Europa und darüber hinaus versammelte. Die 48. Ausgabe wurde von der World Apple and Pear Association (WAPA) in Zusammenarbeit mit der Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini (APOT) organisiert. Budapest wird Gastgeber der...

Den vollständigen Artikel lesen ...