Seeland BIO in Büchslen FR ist spezialisiert auf den Anbau und die Aufbereitung von Bio-Gemüse. Dank der neuen Betriebszentrale kann die Betriebsgemeinschaft ihr hochwertiges Frischgemüse zukünftig an einem zentralisierten Standort verarbeiten. Ein Einblick in den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Foto © Trägerverein PRE BioGemüse Seeland Die Brüder Bruno...

Den vollständigen Artikel lesen ...