Am 21. September 2023 findet unser 6. Norddeutscher Ernährungsgipfel (NEG) in der Yachthafenresidenz Hohe Düne in Rostock-Warnemünde statt. Noch bis zum 28.08.2023 besteht die Möglichkeit, sich hierfür anzumelden. Bitte beachten Sie, dass die Option der Zimmerreservierung in der Yachthafenresidenz bereits am 16.08.2023 ausläuft. Foto © AMV Hier gelangen Sie...

Den vollständigen Artikel lesen ...