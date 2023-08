Der Leitindex notiert um 09.17 Uhr um 0,46 Prozent höher auf 11'107,77 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse geht am Mittwoch auf Erholungskurs und präsentiert sich im frühen Handel auf breiter Front fester. Händler verwiesen in die USA, wo die Börsen am Dienstag einen Grossteil ihrer frühen Verluste aufholen und den Handel auf Tageshoch beenden konnten. Dieser Schwung sorge auch hierzulande für eine Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten.

