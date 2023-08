Das Mittelmeer bleibt das am stärksten gefragte Ziel für den Sommerurlaub. Mit bislang 12,5 Millionen Kunden liegen die Buchungen bei 95% des Niveaus aus dem Sommer 2019 vor der Pandemie.Hannover - Der weltgrösste Reisekonzern Tui rechnet trotz extremer Hitze und Waldbränden am Mittelmeer weiter mit einem starken Reisesommer. Das Mittelmeer bleibe das am stärksten gefragte Ziel für den Sommerurlaub, sagte Vorstandschef Sebastian Ebel bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch in Hannover. Derzeit lägen die Sommerbuchungen sechs Prozent höher als vor einem Jahr.

