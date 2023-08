Der Rückversicherer schätzt die wirtschaftlichen Kosten durch von Natur- und von Menschenhand ausgelösten Katastrophen auf 125 Milliarden Dollar.Zürich - Naturkatastrophen haben in der ersten Jahreshälfte 2023 weltweit erneut hohe Schäden verursacht. Ein Grossteil davon sei auf schwere Gewitter zurückzuführen gewesen, hält das Swiss Re Institute in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie fest. Der Rückversicherer schätzt die wirtschaftlichen Kosten durch von Natur- und von Menschenhand ausgelösten Katastrophen auf 125 Milliarden US...

Den vollständigen Artikel lesen ...