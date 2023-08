"Die Weltwirtschaft scheint in einer weitaus besseren Verfassung zu sein als im letzten Sommer. Vorsicht ist jedoch geboten."Die Weltwirtschaft scheint in einer weitaus besseren Verfassung zu sein als im letzten Sommer. Vorsicht ist jedoch geboten. von Maximilien Macmillan, Investment Director, abrdn Als Investor ist es zwar unsere Aufgabe, sich abzeichnende Trends im Blick zu haben. Vor allzu positiven Narrativen sollten wir uns allerdings fernhalten. Zurzeit zeichnet sich - sowohl in der Berichterstattung als auch in...

