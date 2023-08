Bereits im vorigen Dezember hatte Belectric seinen Wiedereinstieg in das Projektgeschäft im Vereinigten Königkreich verkündet. Nun kommt eine weitere große PV-Anlage mit 28,5 MW hinzu. Der Solarpark Bracon Ash soll der Nähe von Norwich in Norfolk (England) entstehen. Den Auftrag erhielt Belectric vom Photovoltaik-Spezialisten Luminous Energy, einem bekannten Entwickler von Erneuerbaren Energien und Batteriespeichern in Großbritannien. Die PV-Anlage soll im Sommer 2024 in Betrieb gehen. Die Stromerzeugung ...

