ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 525 auf 500 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analystin Danielle Chigumira senkte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2023 und 2024 um neun beziehungsweise zwei Prozent. Operativ seien die Geschäfte des Bergbaukonzerns mit den Industriemetallen Kupfer, Zink und Nickel nach wie vor eine Herausforderung./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 09:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: JE00B4T3BW64

