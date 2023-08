Amazons Pläne, Päckchen via Drohne zuzustellen, bleiben weit hinter den Erwartungen zurück. Statt mehreren tausend Auslieferungen wird der Konzern in diesem Jahr wohl nur auf ein paar hundert kommen. Nun verliert das Programm zwei leitende Mitarbeiter. Die Aktie des E-Commerce-Giganten startet mit roten Vorzeichen in den Mittwoch.Als Amazon-Gründer Jeff Bezos im Jahr 2013 das Drohnen-Programm des Unternehmens präsentierte, gab er einen klaren Zeithorizont aus: Binnen fünf Jahren sollten Kunden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...