Am Mittwoch eröffnet der DAX erst sehr stark, scheitert dann aber an den 16.000 Punkten. Vor den wichtigen Inflationsdaten in den USA morgen, eröffnet die Wall Street in Rot. Zudem stehen die Aktien von Vonovia, Deutsche Bank und Bayer im Fokus. Der DAX zeigt sich auch am Mittag deutlich positiver, nachdem der deutsche Leitindex bereits stark in den Tag gestartet war. Um die Mittagszeit notierte der Index mit 0,9 Prozent im Plus bei 15952 Punkten ...

