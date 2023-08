Bad Wimpfen (ots) -Der Lebensmitteleinzelhändler stellt das Sortiment an frischem Rindfleisch und das Trinkmilch-Sortiment auf Haltungsstufe 3 und 4 umDurch die intensive Zusammenarbeit mit allen Partnern der Wertschöpfungskette ist es Lidl in Deutschland als erstem Händler im Bereich Supermärkte und Discounter gelungen, sein Angebot für frisches Rindfleisch vollständig auf deutlich höhere Tierwohlstandards umzustellen. Zwischen Oktober 2023 und Frühjahr 2024 wird das gesamte festgelistete Sortiment an Rindfrischfleisch* des Frische-Discounters mindestens auf die Stufe 3 der vierstufigen Haltungsformkennzeichnung umgestellt. Zudem erreicht Lidl in Deutschland damit bereits vorzeitig sein Ziel, mindestens 25 Prozent des gesamten Frischfleischsortiments bis Ende 2024 aus den Haltungsstufen 3 und 4 anzubieten. Als Partner der deutschen Landwirtschaft wird der Lebensmitteleinzelhändler das Fleisch weiterhin aus Deutschland beziehen."Dieser bedeutende Schritt in der Weiterentwicklung unseres Sortiments zeigt: Das Thema Tierwohl ist ein wichtiges Thema für uns und für unsere Kunden, daher setzen wir es konsequent um. Dies ist nur in vertrauensvoller und konstruktiver Zusammenarbeit mit unseren Partnern in der Landwirtschaft und in den Lieferketten möglich. Denn nur mit der Bereitschaft der Produzenten, ihre Betriebe entsprechend umzubauen, kann die Transformation zu mehr Tierwohl gelingen", erklärt Christoph Graf, Geschäftsleiter Ware der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG.Trinkmilch-Sortiment ab 2024 vollständig aus Haltungsstufe 3 und höherEin weiterer Meilenstein für das Tierwohl: Ab Anfang 2024 stellt Lidl in Deutschland außerdem seine Frischmilch- und laktosefreien Milch-Eigenmarken vollständig auf die Haltungsformen 3 und 4 um. Damit erreicht der Frische-Discounter sein aktuelles Ziel ein Jahr früher als geplant. Im Jahr 2024 folgt zudem die Umstellung der haltbaren Milch und somit des gesamten Sortiments an Trinkmilch auf die höhere Haltungsstufe 3. Die Lidl-Trinkmilch stammt weiterhin zu 100 Prozent aus Deutschland.Engagement für TierwohlLidl in Deutschland engagiert sich bereits seit Jahren für mehr Tierwohl. Als zuverlässiger Partner der heimischen Landwirtschaft entwickelt der Lebensmitteleinzelhändler die Haltungsbedingungen kontinuierlich weiter. Schon mit der Erfindung des Haltungskompasses 2018 und der Überführung von diesem in die Haltungsformkennzeichnung hat sich Lidl in Deutschlandkonkrete Ziele für bessereHaltungsbedingungen gesetzt, um die Kunden dabei zu unterstützen, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Darüber hinaus arbeitet der Frische-Discounter Schritt für Schritt daran, seinen Kunden vermehrt Produkte aus verbesserten Tierhaltungsstandards, beispielsweise mit Kennzeichnungen wie dem EU-Bio-Siegel oder Bioland, anzubieten.Weitere Information zum Lidl-Engagement für mehr Tierwohl finden Sie unter www.lidl.de/tierwohl.*ausgenommen sind internationale Spezialitäten, bei denen die Haltungsform nicht verwendet werden kann. Diese werden nur im geringen Umfang bei Lidl in Deutschland angeboten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/5577086