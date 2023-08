Teilen: Wie Reuters am Mittwoch unter Berufung auf eine hochrangige Regierungsquelle berichtete, soll das Weiße Haus Pläne zur Einschränkung einiger US-Investitionen in sensible Technologien in China vorstellen. Die Quelle sagte, dass die lang erwartete Durchführungsverordnung im Laufe des Tages erwartet wird. Bloomberg zitierte am Dienstag anonyme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...