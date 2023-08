DJ PTA-News: SPAC ONE AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu und beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/09.08.2023/17:08) - Die außerordentliche Hauptversammlung der SPAC ONE AG hat am 7. August 2023 dem Einbringungs- und Nachgründungsvertrag vom 25. Juli 2023, der die Übernahme aller Geschäftsanteile der Staige GmbH zum Gegenstand hat, zugestimmt. Die Geschäftsanteile der Staige GmbH wurden im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die SPAC ONE AG eingebracht. Hierzu hat die außerordentliche Hauptversammlung heute eine Sachkapitalerhöhung um EUR 4.469.235,00 durch Ausgabe von 4.469.235 neuen Aktien zum Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie beschlossen.

Darüber hinaus hat die außerordentliche Hauptversammlung heute die von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Bezugrechtskapitalerhöhung um bis zu EUR 1.887.694,00 mit einem Bezugsverhältnis von 5:2 und einem Bezugspreis von EUR 4,23 beschlossen. Etwaige im Rahmen des Bezugsrechts nicht bezogene Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zum Bezugspreis angeboten werden.

Aussender: SPAC ONE AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube, Vorstand Tel.: +49 89 54543880 E-Mail: kontakt@spac-one.de Website: www.spac-one.de

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

