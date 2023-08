Europas Börsen haben sich am Mittwoch ein Stück weit erholt. Nach dem schwachen Wochenstart hätten sich die Marktteilnehmer ein wenig aus der Deckung herausgewagt, so ein Marktanalyst.Paris / London - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch ein Stück weit erholt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,66 Prozent auf 4317,33 Punkte. Der französische Cac 40 zog um 0,72 Prozent auf 7322,04 Zähler an und der britische FTSE 100 gewann 0,80 Prozent auf 7587,30 Punkte. Nach dem schwachen Wochenstart hätten sich die Marktteilnehmer ein wenig aus der Deckung...

