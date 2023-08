NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer nach Quartalszahlen von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Außenwerbespezialist habe eine ermutigende Analystenkonferenz zu den Zahlen abgehalten, schrieb Experte Marcus Diebel am Mittwoch in einer im Handelsverlauf aktualisierten Studie. Er sieht den Ausblick als eher konservativ an und hob seine Umsatz- sowie operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) etwas an. Kurzfristig erschienen die Kurstreiber für die Aktie aber begrenzt./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 15:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 16:29 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

