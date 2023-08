Im Kampf der Kurznachrichtendienste soll Metas Angebot Threads noch in dieser Woche neue Features erhalten. Damit will der Konzern das Momentum seines jüngsten Erfolgs nutzen und dem bisherigen Platzhirschen X (ehemals Twitter) weiter Nutzer abspenstig machen. Im schwachen Tech-Umfeld am Mittwoch gibt die Meta-Aktie nach.Meta-CEO Mark Zuckerberg kündigte mittels eines Posts im Kurznachrichtendienst neue Funktionen an. Unter anderem soll es noch "diese Woche" möglich sein, andere Konten und Personen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...