The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.08.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.08.2023



ISIN Name

CA83013Q5095 SIYATA MOBILE

DE0007786303 ECHOS HLDG AG INH O.N.

GB00BD8HBD32 CIVITAS SOCI.HOUS.LS-,01

GB00BRJ6JV17 NON-STANDARD FINAN. LS-05

GB00B15FWH70 CINEWORLD GRP PLC LS -,01

IE000OZRGNV6 NABRIVA THERAPEUT. DL-,01

