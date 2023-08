Insgesamt 5.000 Meter neue Bohrungen und geophysikalische Bohrungen in potenzieller Nickel-Kupfer-PGE-Lagerstätte mit hohem Mineralgehalt geplant

Québec Nickel Corp. (CSE: QNIFSE: 7lB, OTCQB: QNICF) ("QNI" bzw. das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen die Exploration auf seinem Ni-Co-Cu-PGE-Projekt Ducros wieder aufgenommen hat, das in der kanadischen Provinz Québec 85 Kilometer nordöstlich von Val-d'Or liegt. Auch im Ni-Cu-PGE-Areal Fortin Sill wurde die Bohrungstätigkeit aufgenommen.

Am 6. Juni 2023 teilte das Unternehmen mit, dass aufgrund einer Notverordnung des Ministeriums für Naturressourcen und Wälder der Provinz Québec, die den Zugang zu den von Waldbränden betroffenen Gebieten in der Provinz verbietet, alle Explorationsaktivitäten auf dem Objekt Ducros vorübergehend eingestellt wurden (siehe Pressemitteilung vom 6. Juni 2023). Darüber hinaus wurden sämtliche Projektmitarbeiter nach Erhalt der Evakuierungsanordnung am 2. Juni von der Projektbasis in Lebel-sur-Quévillon nach Val-d'Or verlegt. Die Arbeitsbeschränkungsanordnung wurde inzwischen aufgehoben; das Unternehmen hat die Explorationsaktivitäten in Ducros mittlerweile wieder aufgenommen.

Richard Dufresne, Interim-CEO und Director von QNI, merkt dazu Folgendes an: "Wir freuen uns, dass wir die Arbeit wieder aufnehmen können. Doch ohne den unermüdlichen Einsatz der Feuerwehrleute, Ersthelfer und der Menschen aus der Region, die in diesem Sommer gegen die Brände angekämpft haben, wäre dies nicht möglich gewesen. Wir möchten allen, die dazu beigetragen haben, dass wir unsere Arbeit wieder aufnehmen können, unsere aufrichtige Anerkennung und Dankbarkeit aussprechen

Bohrungen im Areal Fortin Sill

Im ersten Halbjahr 2023 konzentrierte sich das Unternehmen bei seinen Explorationsbohrungen auf die Erkundung von Zielen, die nur unter winterlichen Bedingungen zugänglich sind und an denen nur in der kalten Jahreszeit gebohrt werden kann, insbesondere in den zentralen und westlichen Teilen der Ducros-Konzessionsgebiete. Nach Aufhebung der brandbedingten Arbeitsbeschränkungen wurden die Explorationstätigkeiten im äußerst vielversprechenden Areal Fortin Sill wieder aufgenommen, wo die Bodenbedingungen einen ganzjährigen Zugang ermöglichen.

Neue Bohrungen in der Zone Fortin Sill werden an einige der außergewöhnlichen Ergebnisse aus dem Jahr 2022 anknüpfen, unter anderem an die Ergebnisse des Bohrlochs QDG-22-29, das einen 11,80 Meter langen Abschnitt mit 1,44 Ni, 1,49 Cu, 461 ppm Co und 2,79 g/t Pt-Pd-Au ergab, welcher einen Teilabschnitt von 8,43 Metern mit einem höheren Mineralgehalt von 1,85 Ni, 1,65 Cu (3,50 Ni Cu), 576 ppm Co und 3,27 g/t Pt-Pd-Au enthält (weitere Informationen siehe Pressemitteilung vom 30. August 2022). Bei Step-out-Bohrungen, die im weiteren Verlauf des Jahres 2022 abgeschlossen wurden, entdeckte man im Bohrloch QDG-22-63 eine zusätzliche Nickel-Kupfer-PGE-Mineralisierung unterhalb der Hauptsulfidzone, darunter einen 4,90 Meter langen Abschnitt mit durchschnittlich 0,77 Ni, 0,56 Cu, 340 ppm Co und 0,80 g/t Pt-Pd-Au mit einem Teilabschnitt von 3 Metern mit einem höheren Mineralgehalt von 1,06 Ni, 0,77 Cu, 447 ppm Co und 1,09 g/t Pt-Pd-Au (weitere Informationen siehe Pressemitteilung vom 1. März 2023

Die neuen Bohrungen bei Fortin Sill konzentrieren sich auf die Erkundung zusätzlicher Ni-Cu-PGE-Sulfide in der Tiefe und entlang des Streichens des mineralisierten Hauptareals. Geplant sind Bohrungen bis zu 5.000 Meter, die sich über mehr als zwei Kilometer der Streichlänge der vielversprechenden geologischen Formation erstrecken. Im Rahmen dieser Arbeiten wird auch das verfeinerte geologische Modell getestet, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Dezember 2022 beschrieben wurde. Elektromagnetische geophysikalische Untersuchungen im Bohrloch werden durchgeführt, um große Ansammlungen von leitfähigen Ni-Cu-PGE-Sulfiden zu finden.

QUALIFIZIERTE PERSON

Gary DeSchutter, M.Sc., P.Geo., Vice-President of Exploration bei der Québec Nickel Corp. und eine qualifizierte Person ("QP") gemäß der kanadischen Richtlinie National Instrument 43-101 ("NI 43-101"), hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

ÜBER QUEBEC NICKEL CORP.

Die Québec Nickel Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erkundung und die Entwicklung von Projekten mit kritischen Metallen (Ni-Cu-Co-PGE) in Québec (Kanada) konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Ducros-Areal, das aus 282 zusammenhängenden Bergbau-Konzessionsgebieten mit einer Fläche von 15.293 Hektar im östlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels in der kanadischen Provinz Québec besteht. Weitere Informationen über die Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

