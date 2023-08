Smurfit Kappa Group plc hat seine Halbjahresergebnisse 2023 zum 30. Juni 2023 mit einem Umsatz von 5.837 Millionen EUR bekannt gegeben, was einem Rückgang von 9 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 bzw. 7 % auf bereinigter Basis entspricht. Das von dem Konzern gemeldete EBITDA belief sich in dem ersten Halbjahr auf 1.113 Millionen EUR, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...