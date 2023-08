Mercedes-Benz Group - Rücksetzer abwarten!

Chartanalyse der Mercedes-Benz Group - Aktie



Die Mercedes-Benz Group Aktie bewegte sich in einem langfristigen intakten Aufwärtstrendkanal. Aus diesem ist sie (am 09.08.2023) signifikant d.h. mehr als 3% nach unten ausgebrochen. Dadurch hat sich das Chartbild eindeutig verschlechtert, denn die Gefahr eines Trendwechsels erscheint möglich. Sollte es der Mercedes-Benz Group Aktie kurzfristig jedoch wieder gelingen in den Aufwärtstrend zu gelangen, so hat dieser weiterhin Bestand. Aus diesem Grunde bleibt die Aktie daher unter Beachtung des nächsten Stop-Kurses (siehe Unterstützung) weiterhin nur noch eine Halteposition.