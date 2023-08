In der vorigen Woche begann das Insolvenzverfahren der BMP Greengas, einem der größten Biomethan-Händler in Europa. Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) fürchtet erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Energie- und Wärmemarkt und fordert nun Hilfe aus der Politik. Insbesondere für Wärmelieferanten, die sich für eine klimaneutrale Versorgung mit Biomethan einsetzen, seien die aktuellen Entwicklungen ein herber Rückschlag, so der B.KWK. Der Verband rechnet im Zuge des Insolvenz-Verfahrens ...

