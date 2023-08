Rund 2.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt es in Bayern - ein gutes Fünftel davon wandte sich mit der Initiative "Zusammen erfolgreich erneuerbar" an Ministerpräsident Markus Söder. Der Appell fordert die bayerische Staatsregierung auf, mit allen Mitteln für den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Heimatenergien in den Gemeinden in Bayern, insbesondere von Windenergieanlagen, einzutreten. 432 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Bayern haben den Appell bis zum 7. August 2023 unterzeichnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...