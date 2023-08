In der Schweiz haben seit Anfang Jahr deutlich mehr Firmen Konkurs angemeldet. Dafür verantwortlich dürfte unter anderem die getrübte wirtschaftliche Lage in wichtigen Exportländern gewesen sein.Zürich - In der Schweiz haben seit Anfang Jahr deutlich mehr Firmen Konkurs angemeldet. Dafür verantwortlich dürfte unter anderem die getrübte wirtschaftliche Lage in wichtigen Exportländern gewesen sein. Konkret nahmen die Insolvenzen von Schweizer Unternehmen laut Mitteilung der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet vom Donnerstag in den ersten sieben Monaten des Jahres um 16 Prozent gegenüber...

Den vollständigen Artikel lesen ...