TUI stellte am Mittwoch frische Zahlen vor, und die fielen eigentlich alles andere als schlecht aus. Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie konnte der Reiseveranstalter wieder schwarze Zahlen schrieben. Die Geschäfte legen durch die Bank im Vergleich zum Vorjahr zu und auch für die nähere Zukunft bleiben die Verantwortlichen optimistisch. Die Aktie musste dennoch Verluste hinnehmen. Was ist da los?Anzeige:Konkret berichtete TUI (DE000TUAG505) für das vergangenen Quartal über einen Umsatz in Höhe von 5,3 Milliarden Euro. Das entspricht einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...