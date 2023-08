BlackRock bringt heute die erste Anleihe-ETF-Produktreihe mit fester Laufzeit in Europa auf den Markt.Zürich - BlackRock bringt heute die erste Anleihe-ETF-Produktreihe mit fester Laufzeit in Europa auf den Markt. Ed Gordon, Head of iShares & Wealth bei BlackRock in der Schweiz: «iBonds-ETFs haben eine Laufzeit wie eine Anleihe, können wie eine Aktie gehandelt werden und sind wie ein Fonds diversifiziert - und das alles in einer kosteneffizienten und transparenten ETF-Verpackung.

Den vollständigen Artikel lesen ...