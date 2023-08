Die Verbraucherpreise sind im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2% gestiegen. Ökonomen hatten einen etwas stärkeren Anstieg auf 3,3% erwartet.Washington - Die Inflation in den USA hat im Juli etwas angezogen. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg der Inflationsrate auf 3,3 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Rate noch deutlich auf 3,0 Prozent gefallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...