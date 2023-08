Nach den Vortagesverlusten und frischen US-Inflationsdaten dürfte es an der Wall Street am Donnerstag wieder aufwärtsgehen. Rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,6 Prozent höher bei 35.332 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird 0,9 Prozent im Plus erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,2 Prozent. Im Juni war die Rate noch auf 3,0 Prozent gefallen. Volkswirte hatten im Schnitt einen ...

