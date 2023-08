Bredstedt - Im schleswig-holsteinischen Bredstedt ist ein Kind auf einer Zugfahrt versehentlich von seiner Familie getrennt worden. Diese war am Mittwochnachmittag aus Baden-Württemberg mit der Bahn auf dem Weg nach Amrum, um dort Urlaub zu machen, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.



Demnach ging die 10-jährige Tochter kurz vor Bredstedt auf die Zugtoilette, wobei sie die Mutter daran erinnerte, dass man bald aussteigen müsse. Als der Zug dann im Bahnhof Bredstedt hielt, verließ das Mädchen den Zug wohl im Glauben, man sei bereits in Niebüll angekommen. Der Zug fuhr anschließend mit der übrigen Familie weiter. Eine Frau nahm sich am Bahnhof des Kindes an, bis die Bundespolizeistreife vor Ort war.



Zeitgleich erreichte eine Streife des örtlichen Polizeireviers den Niebüller Bahnhof und nahm sich der Familie an. Die Bundesbeamten brachten das Kind nach Niebüll, wo dann die Familienzusammenführung stattfinden konnte. Zusammen fuhr die Familie schließlich weiter in Richtung Dagebüll, um dort den Urlaub anzutreten.

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken