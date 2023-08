Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben den US-Börsen am Donnerstag wieder Schwung verliehen.New York - Positiv aufgenommene Inflationsdaten haben den US-Börsen am Donnerstag wieder Schwung verliehen. Die Teuerung zog im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat nicht ganz so deutlich an wie von Analysten im Schnitt erwartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg nach zwei Verlusttagen um 1,18 Prozent auf 35 537,19 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,19 Prozent auf 4520,88 Zähler.

