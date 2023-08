Der internationale Zahlungsverkehr wandelt sich. Und das sehr schnell. Die grössten Veränderungen betreffen vor allem den Kern der Zahlungsverkehrsinfrastruktur.Von Ashish Bhatnagar, Head of Cards & Payments, Cognizant Der internationale Zahlungsverkehr wandelt sich. Und das sehr schnell. Die grössten Veränderungen betreffen vor allem den Kern der Zahlungsverkehrsinfrastruktur: Geschwindigkeit, Open Access und Standardisierung sind die Ziele. Gut möglich also, dass wir es in Zukunft mit einem völlig veränderten Zahlungsverkehrsnetz zu tun haben werden.

