Die insgesamt freundliche Stimmung an den Finanzmärkten am Donnerstag stützte auch den Euro. Der als sicher geltende Dollar war weniger gefragt.Zürich - Der Kurs des Euro ist am Donnerstag über 1,10 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1014 Dollar. Das sind etwas mehr als im frühen Handel. Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar im Verlauf ein wenig abgeschwächt und kostet aktuell 0,8742 Franken nach 0,8769 noch am Morgen. Das EUR/CHF-Paar wird derweil zu 0,9626 nach 0,9630...

