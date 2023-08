München (ots) -Der Countdown zur Basketball WM (ab 25. August) geht in die heiße Phase, die Gegner werden immer stärker: MagentaSport zeigt im Anschluss an den Supercup in Hamburg (Samstag und Sonntag) auch die letzten beiden wichtigen deutschen Härtetests in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten live und kostenlos. Am Samstag, 19. August, trifft das DBB-Team um 18 Uhr im Rahmen eines hochkarätigen Basketball-Turniers auf Griechenland, einen Tag später (live 18 Uhr) auf den fünfmaligen Weltmeister USA. Das letzte Aufeinandertreffen mit dem Mutterland des Basketballs ist bereits 15 Jahre her und für jeden Sportfan ein absolutes Highlight. Die beiden WM-Testspiele sind die letzte Möglichkeit für Bundestrainer Gordon Herbert, das deutsche Team für eine erfolgreiche WM zu formen. Bislang hat Deutschland alle Tests erfolgreich bestritten. MagentaSport und MagentaTV zeigen die komplette WM live, die deutschen Spiele zudem kostenlos.Zuvor tritt das deutsche Team in der WM-Vorbereitung am 12. und 13. August beim Supercup in Hamburg an. Auch der Supercup wird live und kostenlos für alle bei MagentaTV und auf den MagentaSport Web-Plattformen gezeigt. Teilnehmer sind mit China, Kanada und Neuseeland gleich 3 ambitionierte WM-Teams. Am Samstag trifft Deutschland ab 18.15 Uhr auf China, Kanada gegen Neuseeland eröffnen ab 15.30 Uhr das Blitzturnier, das am Sonntag mit der Partie der beiden Verlierer um 15.30 Uhr fortgesetzt wird. Die beiden Sieger stehen ab 18.30 Uhr im Finale des Supercups.Mehr Service, Analysen und ein garantiert buntes WM-Tagebuch mit Per Günther und Benni ZanderAm 25. August bestreitet Deutschland sein WM-Auftaktspiel gegen Gastgeber Japan (ab 13.10 Uhr live bei MagentaSport). Für die Weltmeisterschaft hat MagentaSport sein Team um Alexander Schlüter als Anchor, Patrick Femerling als Experte und Ireti Amojo erstmals als Expertin verstärkt. Neben den 92 Live-Spielen werden die Zuschauer mit Analysen, News und einer umfangreichen Vorortberichterstattung versorgt. Experte Per Günther und Reporter Benni Zander berichten täglich zunächst aus Japan, ihr "WM-Tagebuch" wird auch buntere und unterhaltsame WM-Stories aufzeichnen.Schon am 22. August eröffnet ein Podcast "WM-Spezial" mit Michael Körner die Vorschau auf die gesamte Weltmeisterschaft. Das Auftaktspiel gegen Japan wird zudem bei @magentaSport auch als Reaction Show auf Tik Tok angeboten. Am Sonntag, 27. August ab 09.30 Uhr, geht es in der Gruppenphase gegen den Weltranglisten-Dritten Australien und am 29. August (ab 08.30 Uhr) gegen das starke Finnland. Die komplette Basketball-WM in Indonesien, Japan und auf den Philippinen mit allen 92 Spielen wird live bei MagentaSport gezeigt - die deutschen Spiele kostenfrei.Die Basketball-WM und der Countdown komplett live bei MagentaSportSupercup in Hamburg:12. August, ab 15.30 Uhr: Kanada-Neuseeland12. August, ab 18.15 Uhr: Deutschland-China13. August, ab 15.30 Uhr: Spiel um Platz 313. August, ab 18.15 Uhr: FinaleLetzte WM-Testspiele in Abu Dhabi:19. August, um 18 Uhr: Deutschland-Griechenland20. August, um 18 Uhr; Deutschland-USABasketball WM Gruppenphase:25. August, ab 13.00 Uhr: Deutschland-Japan27. August, ab 09.30 Uhr: Australien-Deutschland29. August, ab 08.30 Uhr, Deutschland-FinnlandPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5577909