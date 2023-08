Erstmals seit 2019 schreibt AMC schwarze Zahlen. Doch Liquiditätsprobleme überschatten weiterhin die Erholung des operativen Geschäfts.Anzeige:Die US-Kinokette AMC (US00165C1045) dürfte vielen Börsianern in Deutschlands noch aufgrund der irrationalen Kursbewegungen in der Corona-Pandemie ein Begriff sein. Damals hatten sich Kleinstanleger über die berüchtigte Gruppe Wall Street Bets verabredet und in Unternehmen investiert, die eine besonders hohe Shortquote haben. Dies bedeutet, dass die institutionellen Investoren auf sinkende Kurse bei dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...