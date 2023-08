Novo Nordisk sorgt nach den überraschend guten Studienergebnissen vom Dienstag (DER AKTIONÄR berichtete) weiter für Schlagzeilen. Am Donnerstag kündigte der Konzern die Übernahme von Inversago Pharma an. Der Kaufpreis für den Hersteller experimenteller Therapien zur Behandlung von Fettleibigkeit könnte in die Milliarden gehen.Bis zu 1,08 Milliarden Dollar ist Novo Nordisk bereit für das kanadische Start-up auf den Tisch zu legen. Die exakte Höhe des Kaufpreises hängt jedoch vom Erreichen bestimmter ...

