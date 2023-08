Québec Nickel Corp. (CSE: QNIFSE: 7IB; OTCQB: QNICF) ("QNI" bzw. das "Unternehmen") hat berechtigten Führungskräften, Direktoren, Mitarbeitern und Beratern von Québec Nickel Corp. insgesamt 4.000.000 Bonus-Aktienoptionen gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens (der "Plan") eingeräumt. Der Bezugspreis der Aktienoptionen beträgt 0,05 USD je Aktie und gilt für einen Zeitraum von zwei Jahren. Alle Optionen wurden gemäß dem fortlaufenden 10%-Aktienoptionsplan des Unternehmens eingeräumt vorbehaltlich der Bedingungen des Plans, der geltenden Bewilligungsvereinbarung und der Anforderungen der CSE.

ÜBER QUEBEC NICKEL CORP.

Die Québec Nickel Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Erkundung und die Entwicklung von Projekten mit kritischen Metallen (Ni-Cu-Co-PGE) in Québec (Kanada) konzentriert. Die Gesellschaft verfügt über eine 100%ige Beteiligung am Ducros-Areal, das aus 282 zusammenhängenden Bergbau-Konzessionsgebieten mit einer Fläche von 15.293 Hektar im östlichen Teil des Abitibi-Grünsteingürtels in der kanadischen Provinz Québec besteht. Weitere Informationen über die Québec Nickel Corp. finden Sie unter www.quebecnickel.com.

