Torsten Friedrich, CEO von Lidl Schweiz, hat sich aus persönlichen Gründen entschieden, das Unternehmen per Ende September 2023 zu verlassen. Ad Interim übernimmt Nicholas Pennanen, heutiger Lidl-Länderchef in Finnland. Alessandro Wolf, CEO von Lidl Österreich, kehrt im kommenden Jahr aus Österreich in die Schweiz zurück und übernimmt die Leitung von Lidl...

