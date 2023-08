Der Industriekonzern hat einen guten Start in das Geschäftsjahr 2023 hingelegt, auch wenn sich der Bestellungseingang abgeschwächt hat.Breitenbach - Der Industriekonzern Von Roll hat einen guten Start in das Geschäftsjahr 2023 hingelegt. Umsatz und Gewinn stiegen im ersten Semester im Jahresvergleich, jedoch hat sich der Bestellungseingang abgeschwächt. In den Monaten Januar bis Juni erzielte Von Roll einen Umsatz von 122,6 Millionen Franken nach 116,7 Millionen in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Freitag vorab...

