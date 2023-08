Nach starken Kursschwankungen am Donnerstag stabilisierte sich der Euro damit kurz vor dem Wochenende.Frankfurt - Der Kurs des Euro hat sich am Freitag zunächst nur wenig bewegt. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung zu 1,0988 US-Dollar gehandelt und damit auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Auch zum Schweizer Franken bewegte sich der Dollar nur unwesentlich und kostet derzeit 0,8764 nach 0,8757 Franken am Vorabend. Und stabil zeigt sich auch das Währungspaar EUR/CHF, dies aktuell bei 0,9629...

Den vollständigen Artikel lesen ...