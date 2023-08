Die UBS beendet überraschend vorzeitig alle Staatshilfen, da die Risiken der Credit Suisse geringer als erwartet sind. Der Garantievertrag wurde zu heute gekündigt und alle Darlehen sind zurückbezahlt. Gute Nachrichten von Fraport. Das Geschäft am Standort Frankfurt hat sich im Juli deutlich erholt. Bechtle wächst weiter stabil und profitiert von steigender Nachfrage im Beratungs- und Projektgeschäft. Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2023 und sieht eine Belebung im 2. Halbjahr.Der Aktienhandel in Asien taucht am letzten ...

