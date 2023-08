So startet der DAX in den letzten Handelstag der Woche - Außerdem stehen die Aktien von Bechtle und Cewe im Fokus. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt sind vor dem Wochenende vorsichtig geblieben. Konjunktursorgen prägen weiter das Bild. Der Dax fiel am Freitag in den ersten Handelsminuten um 0,33 Prozent auf 15 943,94 Punkte.Der MDax der mittelgroßen börsennotierten Unternehmen sank um 0,34 Prozent auf 28 238,36 Punkte und der Eurozonen-Leitindex ...

